L’associazione sociale e culturale IdeAzione organizza un percorso fatto di 3 appuntamenti di “Power Yoga” e “Pilates In Azione”.

In collaborazione con la Golden Body “Fitness e Wellness” e la coach Lucia Sterlicchio gli eventi saranno distribuiti come segue:

– Sabato 17 Maggio a partire dalle ore 17.00 presso la Villa Comunale di Andria;

– Domenica 25 Maggio a partire dalle ore 10.00 presso il Lido Mattinelle di Trani;

– Sabato 7 Giugno a partire dalle ore 17.00 presso Castel del Monte.

In una società caratterizzata dalla frenesia quotidiana e dagli svariati impegni che occupano le nostre giornate, farebbe bene ogni tanto ascoltare il proprio corpo e migliorare la propria salute fisica e mentale.

Una combinazione di esercizi fisici, respirazione, meditazione per migliorare la postura e aumentare la consapevolezza del movimento!

Vi aspettiamo allora, per info e prenotazioni presso la sede dell’Associazione “IdeAzione” in via Vespucci 44 ed al 370/3716711.