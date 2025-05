Questa mattina, il personale della Polizia di Stato della Questura di Barletta-Andria-Trani ha partecipato alla manifestazione “Gina la Panchina Gialla”, iniziativa simbolica e concreta contro bullismo e cyberbullismo, promossa dall’ONLUS Helpis in sinergia con l’IISS Colasanto di Andria e con il patrocinio del Comune di Andria.

La panchina – la n. 139 in Italia e la prima nella provincia BAT – è stata dipinta dagli alunni e dai docenti della classe 2ªB del Liceo Artistico dell’Istituto, che hanno trasformato una riflessione profonda sul tema in un gesto visibile e collettivo, collocato in Piazza Unità d’Italia.

Alla cerimonia, svoltasi alle ore 09:00, hanno preso parte autorità civili, religiose e scolastiche. A seguire, la rappresentanza della Polizia di Stato ha partecipato anche al convegno “Non è bello ciò che è bullo”, tenutosi nell’Auditorium dell’IISS Colasanto, con gli interventi del Dirigente scolastico Dott. Cosimo Antonino Strazzeri, del sociologo Nicola Basile nonché il noto attore Mingo, che ha presentato un docufilm a tema premiando poi i ragazzi vincitori del contest: “NO AL BULLISMO!”.

Durante il convegno si è discusso di relazioni sociali, disagio giovanile e bullismo, con momenti di testimonianza e la premiazione dei vincitori del concorso “NO AL BULLISMO”.

La presenza della Polizia di Stato ha inteso ribadire l’impegno concreto delle istituzioni a fianco della scuola, con un ruolo attivo nella prevenzione delle forme di disagio e violenza tra i giovani. Un segnale forte contro ogni forma di sopraffazione, per promuovere responsabilità, legalità e cultura del rispetto.