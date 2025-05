«In data 27 dicembre 2024 la Ferrotramviaria aveva provveduto a consegnare alla città di Andria il nuovo mercato ortofrutticolo ubicato nella zona PIP della città e precisamente in via della Costituzione e pochi passi da via Catullo. Un intervento necessario ed urgente, così fu annunciato molti mesi addietro dalla Sindaca Bruno e dalla sua Amministrazione, poiché la presenza del mercato ortofrutticolo nell’area tra Via Barletta/Via Vecchia Barletta creava interferenza con i lavori di interramento della linea ferroviaria». Inizia così una nota di nPSI Andria che chiede lumi su quanto sta accadendo nel cantiere della nuova struttura.

«Un’area di oltre 12mila metri quadrati dove è stato realizzato da parte di Ferrotramviara un nuovo mercato ortofrutticolo, con box coperti, galleria commerciale centrale, punti ristoro, servizi igienici, adeguate aree di carico e scarico e parcheggio per un importo pari a 3.750.000 euro . Alla stessa data di consegna del cantiere da parte di Ferrotramviaria al Comune di Andria, erano state annunciati dall’Amministrazione Bruno, che in pochi mesi le opere di completamento per un importo pari 300.000 euro, riguardanti la videosorveglianza, l’automazione e la recinzione esterna sarebbero state ultimate e il mercato ortofrutticolo completamente messo a disposizione degli operatori mercatali. In tanti, tra cittadini ed operatori del settore si chiederanno quanto ulteriore tempo dovranno attendere per vedere pienamente funzionante tale mercato ortofrutticolo. Come mai, dal Comune di Andria, ancora una volta, alle parole non seguono i fatti? Cosa si cela dietro questi continui ritardi?». «Una struttura che se non dovesse essere ultimata in tempi alquanto celeri vi sarebbe il serio rischio di essere l’ennesima cattedrale nel deserto completamente abbandonata a se stessa».