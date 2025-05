Quattro gol, tempi supplementari, festeggiamenti e rimpianti. Al termine di una partita infinita il Martina va in finale playoff nel girone H di Serie D: la squadra di Massimo Pizzulli guadagna la sfida alla Nocerina grazie al 2-2 del Tursi con la Fidelis Andria, pareggio che sa di vittoria per effetto della miglior classifica al termine della regular season. L’uomo della provvidenza è Roberto De Angelis, autore del gol partita all’11esimo del secondo tempo supplementare.

LE FORMAZIONI

4-3-3 per entrambi gli allenatori: Pizzulli si affida a Resouf e Silvestro a supporto di La Monica, Fidelis con il tridente Fantacci-Tedesco-Sylla.

IL PRIMO TEMPO

9’50’’ FIDELIS Grande intensità in avvio, Sylla fa da sponda per Tedesco che calcia dai 18 metri. Traiettoria sul fondo;

12’35’’ MARTINA La Monica calcia al volo con il mancino, alto

13’30’’ MARTINA Clamoroso l’errore di La Monica: Resouf passa alle spalle di Derosa e con il piattone a porta vuota da 3 metri spara fuori;

15’40’’ FIDELIS Incredibile anche la chance per la Fidelis, Sylla caparbio vince un rimpallo, Tedesco fa da sponda, Risolo calcia un rigore in movimento e Llanos salva sulla linea;

22’40’’ MARTINA Resouf in diagonale con il destro su invito di Zenelaj, largo;

29’30’’ MARTINA Resouf affonda a destra, Esposito smanaccia sul cross poi Cancelli anticipa in corner Silvestro pronto a battere a rete;

34’15’’ MARTINA Esplora anche i palloni alti: da corner di Silvestro, De Angelis colpisce di testa. Alto di poco sulla traversa;

44’40’’ MARTINA Zenelaj dalla media distanza su sponda di La Monica dopo cross di Resouf, alto sulla traversa;

IL SECONDO TEMPO

4’40’’ CALCIO DI RIGORE Erroraccio di Zenelaj che serve Cancelli, atterrato da Figliola. Fantacci dal dischetto è preciso e fa 1-0.

7’40’’ FIDELIS Tedesco servito da Fantacci in area, destro sul fondo;

8’55’’ FIDELIS Ancora a un passo dal bis: corner di Sylla, Derosa con il tacco per Fantacci che dai cinque metri calcia a lato

15’20’’ MARTINA La Monica per Silvestro a sinistra, controllo e conclusione

17’40’’ PAREGGIO MARTINA Silvestro pesca Resouf, Ercoli pasticcia e il numero 28 apparecchia per La Monica che si riscatta dall’errore del primo tempo e batte Esposito. 1-1;

29’ FIDELIS Fantacci attacca l’area da destra e calcia cercando di cogliere di sorpresa Figloiola, che blocca in due tempi;

32’ SOSTITUZIONI MARTINA Ievolella per Tuccitto e Mancini per La Monica

34’ SOSTITUZIONE FIDELIS Fuori il centravanti per la Fidelis: Tedesco lascia il posto a Babaj;

43’ MARTINA Efficace la pressione del Martina che libera al tiro Mastrovito, respinta di Cipolleta in corner

44’ FIDELIS Sylla semina il panico a destra sverniciando Llanos e serve per Fantacci, mancino sul fondo da ottima posizione;

SI VA AI SUPPLEMENTARI

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

5’ FIDELIS ANDRIA Balba recupera un pallone e serve Sylla, tentativo dal limite murato da Figliola;

8’ SOSTITUZIONE MARTINA Fuori Resouf, dentro Dieng

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

4’ MARTINA Cafagna per Silvestro

7’ MARTINA Piarulli sul fondo dopo la smanacciata

8’ FIDELIS Balba per Verna che riceve una sponda di Cipollata, Verna calcia al volo, Figliola

9’ GOL FIDELIS Sylla dalla bandierina, balba prolunga e Cipolletta di testa fa 1-2

11’ GOL MARTINA Cross di Ievolella, testa di De Angelis e 2-2

Finisce con il boato del Tursi e gli applausi della tifoseria andriese per i suoi calciatori. Per l’Andria ora sarà tempo di programmare il futuro con la nuova presidenza targata Vallarella, per il Martina testa alla finale di domenica prossima sul campo della Nocerina.