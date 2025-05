Un’emozione che ancora non si riesce a raccontare a parole ma che resterà tra i suoi ricordi più belli. Suor Adriana Loconte, di Andria, lo scorso giovedì era in piazza San Pietro quando poco dopo le 18 è arrivata la fumata bianca che ha annunciato al mondo l’elezione del nuovo Pontefice. Da allora c’è stata la consapevolezza di essere presenti in uno dei momenti più sentiti per un credente e non solo.

«C’era lì tutto il mondo ognuno con una motivazione diversa, ma tutti in attesa di qualcosa di bello. Avevamo una certezza: ci sarebbe stato un Papa che avrebbe amato la Chiesa in questo momento storico» – ha raccontato Suor Adriana.

L’annuncio ha scatenato un boato, poi cori, canti, balli, abbracci che hanno contagiato l’ intera piazza in un’ondata di gioia collettiva. «Poi quella finestra si è aperta ed è calato un silenzio surreale. Le prime parole del Papa sono state pace, unità, amore e questa è la certezza di un uomo che camminerà nonostante le difficoltà del nostro tempo» – ha aggiunto suor Adriana.

Una attesa fiduciosa di una certezza che poi si è tradotta in gratitudine e commozione per il nuovo Pontefice. «E’ stato come poter dire a Papa Leone XIV che noi ci siamo e cammineremo con lui, continueremo a farlo».

E poi Suor Adriana porta con sè i tanti messaggi di affetto dalla sua città: «E’ stata una emozione incredibile, ho sentito che la mia città stava gioiendo con me in quel momento. Ero lì a nome di tante persone che in quella piazza non potevano esserci. Un privilegio che ho condiviso anche se non fisicamente con tanta gente».