«Rispondiamo agli attacchi ricevuti durante il programma “Spazio Città” del dott. Straniero. In questa trasmissione, Cesare Troia e Lorenzo Marchio hanno detto cose non vere sul nostro conto, arrivando a sostenere che avremmo segretamente aderito a Forza Italia». Sono le parole dei due consiglieri comunali Vincenzo Montrone e Michele Bartoli del gruppo misto che tornano su quanto dichiarato durante una trasmissione su Telesveva nei loro confronti.

«È davvero strano che proprio Cesare Troia, famoso per aver cambiato spesso bandiera politica – stando prima con Caldarone nel centrosinistra e poi con Giorgino nel centrodestra – oggi critici la coerenza degli altri. È come se la volpe criticasse il pollaio! Vogliamo chiarire che noi siamo e restiamo fedeli al centrosinistra. Montrone ha una storia politica chiara: ha iniziato nel PCI con l’onorevole Salvatore Civita, è passato poi al PD, ed è stato eletto nella lista “Futura”, che è una vera lista di centrosinistra. A Bartoli viene attribuita un’appartenenza politica solo perché amico di Tupputi – un ragionamento che metterebbe in grande difficoltà proprio Lorenzo Marchio se applicato a lui».

«Quello che abbiamo sentito rappresenta bene la confusione della coalizione che governa la città, dove ormai ci sono più persone che prima stavano nel centrodestra che veri esponenti di sinistra. Non a caso molti stanno abbandonando la maggioranza “a gambe levate” – come ha fatto recentemente l’avvocato Di Lorenzo, che ha lasciato il PD dichiarandosi “indipendente”. Vogliamo ricordare a tutti che essere di sinistra significa fare azioni concrete di sinistra, non solo parlare. Intanto il sindaco, mentre il suo gruppo si sta sgretolando, resta in silenzio come se la cosa non lo riguardasse, forse sperando di poter lasciare l’incarico per dedicarsi ad altro. Pensiamo che Troia e Marchio non hanno il diritto di giudicare la coerenza politica degli altri, visto che rappresentano un’amministrazione che pensa più ai propri interessi personali che ai problemi dei cittadini di Andria».