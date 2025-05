A distanza esattamente di un anno si è ripetuto l’auto raduno storico in Puglia voluto dal “Club Italia Amici della Stella” che raccoglie centinaia di appassionati dello storico brand Mercedes icona di stile e potenza. Sono stati 26 gli equipaggi provenienti da Campania, Abruzzo, Lazio, Veneto e proprio la Puglia con oltre 70 partecipanti ospitati tra la BAT con Andria, tra Piazza Catuma ed il Museo automodellistico Mercedes Benz, oltre Trani ed il Barese con tappe imperdibili come quelle di Alberobello e Polignano a Mare passando per il capoluogo ma soprattutto per l’autodromo del Levante a Binetto.

Una passione che spesso nasce sin dalla tenera età e che si tramanda di generazione in generazione.

Un programma intenso come sempre che ha unito la passione per le quattro ruote alle meraviglie del territorio per un progetto che punta a toccare con mano le bellezze dei territori, della cultura enogastronomica e, naturalmente delle quattro ruote.

Il servizio di News24.City.