Unione della Chiesa Universale: è stato questo uno dei passaggi più importanti del primo discorso da Papa per Leone XIV dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro ieri pomeriggio poco dopo le 19. Ma queste parole che avete ascoltato, invece, lui le aveva pronunciate poco più di un anno fa giunto ad Andria all’interno della Basilica della Madonna dei Miracoli per celebrare i 448 anni dal ritrovamento del quadro custodito gelosamente nella cripta del Santuario andriese. Nel corso di un momento di preghiera in cui il Presidente dell’Associazione Madonna dei Miracoli Francesco Leonetti aveva anche introdotto un nuovo cavaliere, l’allora Cardinale Prevost aveva parlato proprio di ascolto ed unione. Elementi ribaditi anche nel corso del suo primo discorso Papale ma con un elemento aggiuntivo importante come quello della Pace. Ma l’emozione questa mattina all’interno della Basilica andriese è immutata, proprio come quella sera.

Un legame speciale dunque costruito con la Città di Andria e con la Basilica gestita proprio dagli agostiniani del cui ordine il neo Papa, primo agostiniano della storia, è stato anche Generale.

69 anni Statunitense di Chicago, nominato Cardinale da Papa Francesco neanche un paio di anni fa, già Prefetto del Dicastero per i Vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina, per molti anni in Perù già transisato nella BAT prima di Andria quando era Vescovo nel 2006 e fece tappa a Trani in occasione dell’ordinazione presbiterale di padre Pasquale Cormio.

Il servizio completo su News24.City.