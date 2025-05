Grande emozione e incontenibile gioia hanno pervaso nella giornata del 7 maggio le classi terze della scuola primaria “G. Verdi”.

I giovani studenti, collegati in videoconferenza con palazzo Medici a Firenze, sono stati premiati per essersi classificati al terzo posto nell’ambito del concorso nazionale Bimboi- Programma Olio in cattedra.

Il terzo posto è frutto di un lavoro collettivo fatto di curiosità, ricerca, creatività e partecipazione attiva. Un risultato meritato, che premia la passione dei nostri alunni e la guida attenta e appassionata dei docenti che li hanno accompagnati in questo progetto.

“Un traguardo che ci riempie di orgoglio e che testimonia, ancora una volta, il valore educativo e formativo della nostra comunità scolastica”,- commenta il dirigente scolastico Grazia SURIANO- “ Bimboil non è solo un concorso, ma un vero e proprio percorso di scoperta e consapevolezza, attraverso cui i nostri studenti hanno imparato a conoscere e valorizzare un prodotto simbolo del nostro territorio e della nostra cultura: l’olio extravergine di oliva.

https://www.olioincattedra.it/…/Atlante-dellolio-web.pdf