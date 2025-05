È stato approvato dal socio unico il rendiconto di gestione finanziaria 2024 della Sanitaservice ASL BT. Un anno particolarmente importante per la società in house della ASL BAT che nel 2024 ha completato alcuni fondamentali passaggi per dare stabilità ad un’azienda che offre servizi essenziali per la sanità pubblica.

«A prescindere dai numeri positivi – spiega l’Amministratrice Unica di Sanitaservice ASL BAT la dott.ssa Annachiara Rossiello, al suo secondo anno di incarico – oggi parliamo di una azienda che conta oltre 500 dipendenti e che nello scorso anno ha gestito un importante concorso per ausiliari con migliaia di partecipanti, ha sbloccato il turnover fermo da 4 anni, ha approvato un nuovo business plan che mancava dal 2016 ed ora ha sia un nuovo piano industriale il cui via libera è arrivato ad aprile scorso che un nuovo contratto di servizio triennale. Tutti elementi a cui va aggiunto il primo anno ed il completamento dell’internalizzazione del servizio di emergenza urgenza 118».

Una situazione pienamente evidenziata nella relazione sulla gestione che accompagna l’approvazione del rendiconto e che proietta la società verso le prossime sfide future: «Con le nostre operatrici ed i nostri operatori – ha spiegato la dott.ssa Rossiello – portiamo a compimento servizi importanti per tutte le strutture pubbliche sanitarie. Finalmente la Società ha a disposizione una graduatoria per i servizi di ausiliariato e supporto che consente di sopperire alla carenza di organico, oltre che a soddisfare al meglio le continue richieste di integrazione di servizi da parte dell’Azienda Sanitaria. Ora continueremo a lavorare su questo solco, puntando sempre ad efficacia, efficienza ed economicità, garantendo legalità e trasparenza dell’azione amministrativa».

Come già evidenziato nei report specifici pubblicati sono state oltre 700mila le ore di lavoro per ausiliariato, pitturazioni, logistica e formazione mentre sono stati 125mila gli interventi delle postazioni del 118 sul territorio. «La forza della Sanitaservice – ha concluso la dott.ssa Rossiello – è il lavoro di squadra per cui non posso che ringraziare tutti i nostri dipendenti a partire dallo staff amministrativo e dal coordinamento dei servizi. La costante azione sinergica con la Direzione strategica della ASL BT e la piena sintonia delle diverse componenti ha consentito con successo il raggiungimento di tutti gli obiettivi strategici prefissati».

Anche il Commissario straordinario dell’ASL BT, dott.ssa Tiziana Dimatteo, ha espresso piena soddisfazione sui positivi risultati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e che premiano un’azione amministrativa virtuosa ed efficace. «Prosegue il percorso virtuoso della Sanitaservice – ha spiegato la dott.ssa Dimatteo – che ha reso in questi anni la società più stabile e più pronta a rispondere alle esigenze del servizio sanitario pubblico, attraverso attività fondamentali ed essenziali. L’aumento della dotazione organica, il piano industriale, lo sblocco del turnover, l’internalizzazione del servizio di emergenza urgenza 118 sono tutti risultati che l’ASL BT ha condiviso e richiesto per valorizzare il personale e per migliorare i servizi verso i cittadini».