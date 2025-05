Definito nella tarda serata di ieri, in uno studio notarile di Barletta, il passaggio di quote della Fidelis Andria da Giuseppe Di Benedetto e Michele Montuori a Luca Vallarella per il tramite dell’ex socio di minoranza Pietro Lamorte. Dissipati tutti i dubbi della vigilia dopo circa due ore i tre diversi atti notarili sono stati sottoscritti alle presenza di tutte le parti in causa. Atteso in giornata un comunicato ufficiale. Ora compito di Luca Vallarella sarà quello di concludere la definizione della nuova cordata andriese di cui lui sarà comunque amministratore prima di chiudere la stagione attuale e programmare quella futura.

Nel frattempo sui social l’ex patron Di Benedetto ha scritto: «Oggi si conclude la mia esperienza ad Andria, con l’auspicio che Luca possa continuare a sviluppare il progetto Fidelis, augurandogli di raggiungere i migliori risultati sportivi che merita una piazza come questa. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno dato fiducia e sostegno, che porterò sempre nel cuore».