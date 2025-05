Con il via libera della struttura di missione ZES (Zone Economico Speciali) dell’8 aprile scorso e con l’ok della giunta comunale di fine aprile al Progetto esecutivo dell’urbanizzazione a parcheggio pubblico dell’area esterna, è quasi tutto pronto per l’avvio delle opere di realizzazione del punto McDonald in via Trani ad Andria.

Un progetto di cui si è più volte parlato in città ma che ora trova definitivo compimento dopo l’avvio delle pratiche di inizio anno con il comune di Andria. La struttura da circa 500mq sarà proprio all’ingresso della città a ridosso dell’accesso alla zona Pip dove tra poco troverà posto il nuovo mercato ortofrutticolo della città.