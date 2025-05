Oggi un pensiero va al Carabiniere Antonio LORUSSO, di origini andriesi e deceduto in servizio il 4 maggio 1938 a Taranto in località Pizzone, al quale veniva conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione:

“Di notte, in un Regio arsenale militare marittimo, per assicurare alla giustizia tre pericolosi malfattori che, sorpresi in flagrante tentativo di furto, cercavano scampo a bordo di un battello, pure essendo inesperto nel nuoto e conscio del grave pericolo cui andava incontro, si slanciava in mare, riuscendo ad aggrapparsi all’imbarcazione. Stando immerso sosteneva disperata lotta contro i malfattori, abbattendone uno con gli ultimi colpi della sua pistola, sino a che, sopraffatto dal numero e dal furore degli avversari, trovava morte gloriosa nel mare. Fulgida espressione di virtù militare, educata al culto di una tradizione secolare.”

Non è un caso che il volto del Decorato sia tra gli Eroi raffigurati all’interno dell’Agorà, centro pulsante del Comando Provinciale Carabinieri BAT, luogo di memoria collettiva ove vengono custoditi esempi virtuosi di coraggio e spirito di sacrificio.