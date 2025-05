Finisce con un pareggio la stagione regolare di Palmese e Fidelis Andria che al “Comunale” (all’ultima gara in questa forma prima di un profondo restyling) segnano un gol per tempo rispettivamente con Magliocca e Tedesco. La squadra campana è già proiettata in realtà alla prossima stagione dopo la salvezza ed i lavori allo stadio. Per la Fidelis, invece, il futuro è tutto da scrivere grazie anche all’appuntamento annunciato tra le parti di lunedì sera davanti al notaio Ieva per la firma dei passaggi di quote dalle vecchia proprietà alla nuova cordata di imprenditori andriesi dopo un passaggio formale con il socio di minoranza Pietro Lamorte. Vicende societarie che hanno inevitabilmente svuotato di senso il finale di stagione andriese alla ricerca di serenità, continuità ed un nuovo progetto organizzativo ed imprenditoriale.

Lunga la conta degli indisponibili ma è un 4-2-3-1 quello varato da Giuseppe Scaringella anche in vista della sfida playoff ed il riposo precauzionale di Cancelli a causa della diffida. Per Verna e Likaxhiu le chiavi del centrocampo mentre Babaj, Fantacci e Sylla alle spalle di Tedesco. Dall’altro lato Grimaldi fa di necessità virtù e mette in campo una formazione giovanissima con un 3-5-2 molto mobile e l’ex Figliolia a fare a sportellate in avanti. Parte decisamente meglio la Fidelis che nei primi 25 minuti schiaccia i padroni di casa nella propria metà campo collezionando anche calci d’angolo. Ci prova subito Sylla, palla sul fondo. Non riesce a tenere la palla bassa poi Likaxhiu che la mette alta. Anche Fantacci ci prova dalla distanza, attento Muraca in corner. Dopo dieci minuti arriva l’occasione giusta sempre da palla inattiva ed a costruirsela è Tedesco con il colpo di testa che finisce sul palo. Dall’altro lato la Palmese si fa vedere al quarto d’ora con il tocco di Okojie attento Summa. Ci prova per la Fidelis anche Babaj ma il suo tiro da posizione defilata è salvato da Muraca. Ancora Derosa dal calcio d’angolo per Fantacci il cui tiro è alto. Nonostante non ci siano punti importanti in palio per le rispettive classifiche il ritmo resta molto alto e Fusco con la testa non inquadra lo specchio di poco sul cross di Okojie. Ci prova anche con un tiro cross Likaxhiu attento Muraca ad evitare il gol. Nulla può dall’altro lato invece Summa sulla perfetta ripartenza della Palmese che da fascia a fascia segna il gol del vantaggio al 37’: azione avviata da Mariano a destra e conclusa dall’altro lato da un liberissimo Magliocca che batte l’estremo difensore ospite. La Fidelis prova subito a pareggiarla con una opportunità importante in ripartenza, con Babaj che si mette in proprio e calcia facile centralmente per Muraca. Il calcio di punizione di Fantacci bloccato dal portiere di casa chiude una prima frazione comunque gradevole. Ritmi decisamente più bassi nella ripresa in cui però è ancora la Fidelis a sfiorare subito il pari con il cross da destra di Sylla, il tacco di Tedesco e il tocco ravvicinato di Babaj su cui è perfetto ancora l’intervento di Muraca a salvare tutto. Sale la pressione ospite ci prova ancora Likaxhiu con un tiro dal limite centrale. Ma al 17’ arriva il pareggio: rapida ripartenza di Babaj, tocco di Fantacci e Tedesco batte Muraca in uscita. Terzo gol per l’attaccante andriese che ha raccolto il testimone di Da Silva mettendo comunque a referto diverse marcature nelle ultime giornate nonostante la grande difficoltà proprio della Fidelis di trovare la via del gol. Inizia la girandola di cambi ma ancora su palla inattiva è decisivo Muraca su Verna. Alla mezz’ora il tiro di Tedesco dopo una sponda involontaria di Fantacci, palla sul fondo. C’è gloria anche per il giovanissimo Rafanelli prodotto del settore giovanile andriese. Il tiro improvviso di Fusco nel finale è anche la parola fine per la gara. Un pari che proietta la Fidelis alla sfida di semifinale playoff a Martina con un unico risultato a disposizione domenica prossima e cioè quello del successo per accedere eventualmente alla finale.