Hanno provato ad assaltare un postamat in via Trani ad Andria ma oltre a non riuscire a portar via nulla dallo sportello sono stati fermati dai carabinieri e dalla polizia. In particolare due sono stati bloccati mentre si allontanavano a bordo di una vettura mentre una terza persona è stata fermata dopo qualche minuto. Ricercato un quarto componente della banda. Tutti dovranno rispondere in concorso a vario titolo di furto aggravato, detenzione di materiale esplosivo e danneggiamento. I componenti della banda sono del Foggiano. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri mentre non si registrano fortunatamente feriti. Il boato dell’esplosione è stato nitidamente avvertito in diversi punti della città di Andria attorno alle 5. Ingenti i danni.