I due parchi pubblici del quartiere di San Giuseppe Artigiano, in via Montebello e via Melegnano, intitolati a Chiara Lubich e Igino Giordani, rispettivamente fondatrice e co-fondatore del Movimento dei Focolari nato nel 1943 con l’obiettivo dell’unità dei popoli e la fraternità universale. Le due targhe sono state scoperte alla presenza dei residenti della comunità di San Giuseppe Artigiano, il parroco don Sergio Di Nanni, il vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi – che ha benedetto le aree verdi – e l’amministrazione comunale. I parchi sono stati interessati da interventi di manutenzione ordinaria, sia sul verde che sulle giostrine presenti. L’iniziativa punta a trasmettere i valori che hanno contraddistinto l’opera di due figure storiche. Per Chiara Lubich, scomparsa nel 2008, una vita dedicata a gettare ponti di pace e unità tra le persone con la fondazione del Movimento dei Focolari. Nel 1996 l’UNESCO le ha conferito il Premio per l’Educazione alla Pace. Igino Giordani (scrittore, giornalista e politico scomparso nel 1980) è stato antesignano su temi come la spiritualità della famiglia e il ruolo del laicato nella Chiesa.

L’intitolazione dei parchi arriva nella settimana in cui la comunità di San Giuseppe Artigiano vive la propria festa parrocchiale.

Il servizio.