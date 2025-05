«Una Costituzione della Terra non è un’utopia: è l’unica strada per salvare il pianeta, per affrontare la crescita delle disuguaglianze e la morte di milioni di persone nel mondo». A sostenerlo è Luigi Ferrajoli, professore emerito di Filosofia del diritto all’Università Roma Tre e promotore dell’idea di una Costituzione della Terra. Un progetto in cento articoli presentato agli Stati nazionali e all’ONU e che adesso vede una rete di sostenitori da ogni parte del mondo.

Nasce da qui l’idea del Comitato Costituente Terra Andria-Molfetta e l’Azione Cattolica della Diocesi di Andria di creare uno spazio di confronto e formazione ispirato ai principi della Costituzione della Terra.

“Progettare il futuro. Per una Costituzione della terra”: l’appuntamento, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 19 presso la Biblioteca Diocesana “San Tommaso D’Aquino” è aperto a chiunque voglia mettersi in discussione perchè come sostiene il professor Ferrajoli «la vera utopia è l’idea che la realtà possa rimanere così com’è».

Per l’occasione, interverranno l’avvocato Gianluca Ruggiero, referente del Comitato Costituente Terra, Roberta Sgaramella, segretaria diocesana del Movimento Studenti di AC e Francesco Lattanzio, vicepresidente per il Settore Giovani di Azione Cattolica.