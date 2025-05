Maggio non può che far rima con “piantine fiorite del Calcit per la festa della Mamma”. Uno dei momenti più attesi dell’anno per le attività benefiche in favore della storica associazione andriese che da oltre 40 anni si occupa di malati oncologici. Accanto alla solita distribuzione nelle scuole cittadine di centinaia di piantine fiorite, infatti, resta aperta la possibilità di prenotazione per il ritiro poi nel weekend del 10 ed 11 maggio prossimo.

«La raccolta fondi serve a supportare il progetto di assistenza ai malati oncologici La Grande C – ha spiegato il Presidente del Calcit il dr. Nicola Mariano – Anche quest’anno la risposta degli istituti scolastici è stata importante ma chiediamo anche una grande risposta ai cittadini del territorio. L’associazione si occupa di malati oncologici davvero in ogni ambito con progetti di assistenza ma anche con progetti di formazione e soprattutto di prevenzione. In più da ormai più di un anno abbiamo sposato anche un progetto istituzionale di ricerca grazie ad una Data Entry Manager con una borsa di studio per l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale “Dimiccoli” di Barletta. Insomma un impegno davvero complessivo impreziosito anche dalle visite specialistiche all’interno dell’Ambulatorio “Noi con Voi” in collaborazione con la Misericordia di Andria».

L’acquisto delle piantine ogni anno consente di mettere da parte risorse essenziali per l’assistenza che sul territorio ormai ha raggiunto numeri davvero importanti con numerosi servizi. «E’ un gesto fondamentale – dice ancora il Dr. Mariano – perché vuol dire piuttosto che donare ed offrire una pianta alla propria mamma vuol dire essere vicini alle nostre progettualità e cioè essere vicini ai malati di cancro».

Il momento clou sarà sabato 10 e domenica 11 maggio nel gazebo allestito ad angolo tra viale Crispi e via Regina Margherita. Per prenotazioni ed informazione è possibile contattare i numeri 0883890947 o il 3397274655.