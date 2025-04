Nella giornata di lunedì 28 aprile sono stati accolti in visita a Castel del Monte 35 turisti aquilonisti provenienti da 12 paesi esteri europei, giunti a Margherita di Savoia per il tradizionale Festival degli Aquiloni, in corso fino al 5 maggio prossimo. Gli appassionati di aquiloni, infatti, avevano espresso desiderio di visitare il Bene Unesco di Andria al sindaco di Margherita di Savoia, nonché Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto.

«Attraverso una immediata collaborazione tra gli enti – spiega l’Assessore alle Radici con delega al turismo Cesareo Troia – nonostante la difficoltà legata agli orari di apertura e visita del maniero, siamo riusciti a garantire ai turisti europei la visita di Castel del Monte. Questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità del Direttore Regionale dei Musei Nazionali di Puglia, arch. Francesco Longobardi e alla Direttrice di Castel del Monte, arch. Donatella Campanile, a cui va la nostra riconoscenza per il supporto garantito al Comune di Andria ed al Comune di Margherita di Savoia. Questo risultato rafforza in noi l’idea che solo la concertazione e la sinergia tra gli enti della Bat siano premianti per il turismo e la valorizzazione dell’intero territorio».