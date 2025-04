Il prefetto, i rappresentanti della politica, tutti i sindaci della Bat, i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio della sesta provincia e numerose associazioni hanno onorato questa mattina la festa del 25 aprile celebrata nella città di Andria per tutta la sesta provincia pugliese. Appuntamento presso piazza dei Bersaglieri poi una passeggiata silenziosa verso il monumento ai caduti per un momento di raccoglimento che ha rispettato la consegna della sobrietà.

Così l’ottantesimo anniversario della liberazione è stato occasione per ricordare quegli uomini e quelle donne che si sono sacrificati per la libertà di cui oggi godiamo a piene mani. E per ricordare i caduti di tutte le guerre. Ma è stata l’occasione per la sindaca Giovanna Bruno, nel suo discorso, di ricordare che Papa Francesco è stato anche questo: uomo di libertà, di democrazia e soprattutto voce quasi solitaria per la pace e il disarmo. Poi una piccola nota polemica: contro gli assenti che, dice, non comprendono il valore della memoria.

Il servizio.