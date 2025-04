La dinamica esatta è ancora tutta chiarire. Paura per un 59enne che in mattinata, per cause da accertare, è uscito fuori strada dopo aver impattato lievemente un camion con la propria auto, andando a terminare la sua corsa fuori dalla carreggiata. Il tutto è avvenuto sulla Sp13, sulla strada che collega Andria e Bisceglie, in territorio federiciano. Sul posto è intervenuta una equipe sanitaria del 118 che ha accompagnato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Andria in codice rosso per trauma cranico. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi.