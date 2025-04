Dopo il primo posto della scuola secondaria di I grado “Cafaro” e il secondo posto della primaria “G. Verdi” dell’edizione 2023-24, anche quest’anno l’IC “Verdi-Cafaro” sale sul podio del concorso nazionale BIMBOIL – edizione 2024-2025-con le classi terze della scuola primaria “G. Verdi” di Andria. È un’esplosione di gioia e orgoglio quella che investe la Scuola Primaria “G. Verdi” di Andria e tutta la comunità scolastica e cittadina: le classi terze conquistano un meritatissimo terzo posto nel prestigioso Concorso Nazionale Bimboil, promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e volto a sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’olio extravergine d’oliva e della sana alimentazione.

Gli alunni hanno trionfato grazie alla realizzazione di un originalissimo Atlante dell’Olio, un lavoro che ha saputo fondere creatività e conoscenza, attraverso mappe tematiche realizzate con varie e stimolanti tecniche grafico-pittoriche.

Dalle pagine colorate e ricche di spunti è emerso con forza il profondo legame che l’olio EVO è capace di creare tra le persone del nostro territorio, trasformandolo in una vera e propria comunità.

Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Grazia SURIANO che, da sempre, promuove la partecipazione al concorso per la grande opportunità offerta ai giovani studenti di conoscere meglio e apprezzare le tradizioni e le ricchezze del nostro territorio. Parole di encomio ha rivolto a docenti ed alunni per il pregevole lavoro svolto. Appuntamento a Firenze il prossimo 7 maggio per la cerimonia di premiazione.