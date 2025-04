Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma della Polisportiva Virtus Andria in riferimento alle ultime vicissitudini legate al messaggio con contenuti minacciosi di un consigliere comunale (simpatizzante della società sportiva andriese) nei confronti del presidente della Virtus Molfetta:

«La Virtus Andria è una realtà della città di Andria. Sabato 19 aprile allo stadio comunale “San Sabino” di Canosa di Puglia, alle 16, è in programma la finale di Coppa Puglia Terza Categoria BAT tra la Polisportiva Trani e la Virtus Andria, così come ufficializzato dal Comunicato Ufficiale FIGC. La finale è motivo di orgoglio per la società andriese soprattutto dopo le ultime vicissitudini che hanno visto coinvolta la società e la Virtus Molfetta. Una vicenda spiacevole e già chiusa nella serata di sabato 12 aprile dopo il comunicato stampa dello stesso presidente della Virtus Molfetta che ha dichiarato: «E’ stato tutto risolto con un forte abbraccio ed una stretta di mano, e tutto ciò era stato percepito inizialmente come intimidazione era una semplice esortazione dettata dalla concitazione del momento». Tuttavia apprendiamo tutt’oggi, anche dalla stampa, che se ne stia ancora parlando. Ne siamo dispiaciuti. Non possiamo che prenderne atto e andare avanti. La Virtus Andria incarna i valori dello sport e i sani principi da 15 anni. Da ora, in vista della finale di Coppa Puglia in programma sabato 19 aprile, vogliamo che si torni a parlare solo di calcio giocato. Forza Virtus Andria. Tutti a Canosa!».