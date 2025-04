L’I.C. “Don Bosco-Manzoni” rinnova il suo impegno solidale a fianco dell’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), aderendo all’iniziativa di solidarietà AIL “UOVA DI PASQUA 2025”.

Quello del nostro Istituto è un appuntamento annuale che rappresenta una concreta opportunità per contribuire al progresso della ricerca scientifica e per fornire supporto ai pazienti e alle loro famiglie durante il difficile percorso della malattia. L’obiettivo è duplice: sostenere gli studi che puntano a sviluppare terapie sempre più efficaci e accompagnare le famiglie nel loro percorso, offrendo informazioni e servizi.

La partecipazione alla manifestazione “Ogni uovo custodisce un sogno, AIUTACI A REALIZZARLO”, rappresenta il simbolo di un gesto solidale che può trasformarsi in speranza per chi combatte contro malattie come leucemie, linfomi e mieloma.

La comunità scolastica dell’ I.C. “Don Bosco-Manzoni”, ancora una volta, si è attivata, mediante la distribuzione delle “UOVA DI PASQUA 2025” a fronte del contributo economico previsto, al fine di diffondere la cultura della solidarietà e di sensibilizzare gli alunni e l’intera comunità scolastica verso la solidarietà e la ricerca scientifica, il tutto in coerenza con quella che è la MISSION dell’Istituto Don Bosco – Manzoni, ovvero aprire le menti per cogliere con intelligenze diverse i molteplici aspetti della realtà, formare cittadini capaci di impegno individuale e sociale ma anche di collaborazione all’interno di un gruppo.

Grazie al prezioso supporto delle famiglie e di tutto il personale scolastico il nostro Istituto ha partecipato all’iniziativa AIL raccogliendo contributi per un totale di 1.837 euro, dando così prova di grande senso civico e sensibilità sociale.