Lo sport è davvero per tutti: lo sanno bene i ragazzi dell’IC “Oberdan- Vittorio Emanuele III” di Andria che nella giornata di ieri hanno messo in atto una vera e propria lezione di inclusione all’interno della palestra dell’istituto con una gara di corsa in sedia a rotelle.

A fare da guida è stata Valentina, ragazza affetta da SMA e costretta su una sedia a rotelle che ha gareggiato con i suoi amici in una gara di corsa a slalom ed una partita a basket in carrozzina. Una lezione di inclusione che ha permesso agli studenti di comprendere che non ci sono barriere che ostacolino il gioco di squadra e il divertimento condiviso, antidoto contro ogni forma di discriminazione.

Una iniziativa realizzata anche grazie al contributo degli operatori della Misericordia di Andria, testimonianza che non esistono ostacoli in grado di bloccare il servizio in favore della comunità.