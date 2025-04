Si terrà lunedì 14 aprile in V Commissione l’audizione richiesta dalla consigliera del M5S Grazia Di Bari sullo stato di messa in sicurezza della S.P.2 e l’accesso diretto alla frazione di Montegrosso.

«Si tratta – spiega Di Bari – di una questione di cui ci occupiamo da tempo, e su cui in Commissione abbiamo già avuto diverse audizioni. Lo scorso 17 febbraio c’è stato l’ultimo assenso da parte del consiglio comunale di Andria alla variante urbanistica necessaria per il completamento dei lavori di ammodernamento della SP 2, con la realizzazione anche delle complanari restanti e degli svincoli per l’accesso a Montegrosso. Ad oggi però ancora non si conoscono le tempistiche dell’opera, da circa 13 milioni di euro, finanziata da Regione e Provincia BAT per un progetto che ha avuto il via libera all’interno della programmazione dei Fondi di Coesione , e quando verrà pubblicato il bando per l’assegnazione dei relativi lavori. La Provincia BAT nelle ultime settimane è stata interessata da importanti rotazioni di competenze negli uffici, e questo rischia di incidere negativamente sul completamento degli interventi».

«Interventi tanto più urgenti visto l’obbligo della Provincia di terminare la rendicontazione delle opere principali entro la fine dell’anno, oltre che l’esigenza di rimuovere in tempi brevi la pericolosa rotatoria provvisoria che attualmente permette l’accesso a raso alla borgata di Montegrosso. Fino ad ora sono state realizzate solo opere di manutenzione ordinaria della rotatoria, che non hanno arginato il numero di sinistri, specialmente nelle ore notturne. Ho chiesto l’audizione dell’assessora regionale ai Trasporti Debora Ciliento, del Presidente della Provincia Bat Bernardo Lodispoto e della sindaca di Andria Giovanna Bruno per conoscere le tempistiche affinché vengano attuati, per quanto di rispettiva competenza, gli interventi indispensabili per garantire l’incolumità degli automobilisti che percorrono la SP 2».