È 9 aprile ma è sempre: 0-0 e palla al centro. La Fidelis non ha un nuovo amministratore. Non si registrano nuove rescissioni dietro l’angolo con tesserati, dopo quelle con Oliver Kragl, Lamin Jallow e Rosario Maddaloni. Degli imprenditori andriesi disposti a traghettare la società sino al termine della stagione, oppure oltre, nessuno è uscito allo scoperto. Non sono mancati, invece, altri dialoghi e confronti, che però, a distanza di 16 giorni dal primo incontro a Palazzo di Città tra il presidente Giuseppe Di Benedetto e il sindaco Giovanna Bruno, non hanno “partorito” certezze.

Serve ulteriore tempo, dunque. Per colpa di “sopraggiunti problemi economici-finanziari” – parole del sindaco – che posticipano la dead-line di altre 120 ore. Basteranno per nominare un nuovo amministratore della Fidelis? Nel frattempo ci sarebbe anche una partita di calcio da organizzare, quella di domenica al “Degli Ulivi” contro il Gravina. Per una serie infinita di motivi, passata in secondo o forse, addirittura, in terzo piano. All’Andria, in questo momento, funziona così. Le priorità sono ben altre.

