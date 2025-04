«Dopo quasi 14 anni, via Carmine si prepara a dire addio al ponte Bailey, simbolo di una soluzione provvisoria che ha finito per penalizzare duramente un intero quartiere, snaturandone la vocazione storica e commerciale. Quel ponte fu una scelta dell’amministrazione dell’epoca, probabilmente dettata dall’urgenza del momento, ma che negli anni si è trasformata in un elemento di degrado e di isolamento per il quartiere San Vito». A parlare è il Presidente del Consiglio Comunale nonchè esponente del PD locale Giovanni Vurchio che rimarca l’importanza di questo intervento risolutivo.

«Oggi, grazie all’impegno condiviso e alla volontà politica di questa amministrazione, si sta finalmente mettendo la parola fine a una vicenda lunga e complessa. Il merito va riconosciuto a chi ha creduto davvero nella possibilità di risolverla, lavorando con serietà, costanza e visione, coinvolgendo diversi livelli istituzionali e riuscendo a intercettare i finanziamenti necessari. Anche su questo fronte, eravamo impegnati e continuiamo a esserlo, consapevoli che ogni quartiere merita rispetto, attenzione e futuro. San Vito rinasce, e con esso cresce tutta la città».