Una formazione culturale solida, un grande impegno nel mondo universitario ma anche un suo attivo impegno civile e culturale con una capacità unica di analizzare situazioni con rigore morale e spirito critico. E’ andato via in punta di piedi il prof. Vincenzo Doria, dopo una breve ma fatale malattia, apprezzato docente andriese dalle cui mani appassionate sono passate generazioni di studenti. L’ultimo saluto di cari, conoscenti e tanti amici nei giorni scorsi ad Andria.

Da tutti i suoi studenti e discenti viene descritto come un educatore appassionato attento alla crescita culturale ma anche e soprattutto umana. Dialogo, gentilezza e rispetto hanno sempre caratterizzato la sua azione di docente. Ma non solo, perchè equilibrio, discrezione e capacità di affrontare le difficoltà sono invece state le caratteristiche che lo hanno contraddistinto nei suoi anni universitari tra ricerca, studio e insegnamento. La sua passione viscerale per il latino di cui conosceva ed analizzava ogni parola in Università ma anche a casa. Una grave perdita per la città di Andria e per la cultura andriese. La perdita di un vero e proprio Maestro.