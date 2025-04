La Fidelis Andria comunica che è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale con il difensore Rosario Maddaloni. «La dirigenza biancazzurra ringrazia il calciatore per l’impegno profuso con la maglia della Fidelis e gli augura le migliori fortune professionali ed umane per il suo futuro», si legge in una nota.