«Domenica prossima 6 aprile riprendiamo la sana e divertente abitudine delle biciclettate a spasso per la città. Torna ANDRIA PEDALA! E torna alla grande, perché faremo un lungo giro di circa 9 km per le vie di Andria ripercorrendo in gran parte il tracciato delle piste ciclabili che saranno costruite». Lo ha annunciato in una post sui social l’assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

«Il punto di ritrovo per la partenza è alle 10:00 in piazza Graziella Mansi, il punto di arrivo piazza Catuma, dove sarà offerta una piccola colazione conviviale ai partecipanti. L’andamento sarà lento per permettere davvero a tutti – giovani, meno giovani, anziani, bambini – di partecipare. Abbiamo organizzato questa 11esima edizione di Andria Pedala non a caso all’inizio della bella stagione, sperando le giornata sia in effetti da bella stagione. Lo abbiamo fatto proprio per ricordare a tutti che con l’arrivo delle giornate di luce e di sole e di temperature miti, c’è un motivo in più per spostarsi in bici, o a piedi, lasciando a casa le macchine. Questa biciclettata sarà una specie di promemoria in tal senso per tutta la città. Ci vediamo il 6 aprile. Sarà bello e divertente come sempre, ancora di più se dite ad amici, colleghi e parenti di unirsi alla ciurma. Segnate la data e non mancate!».