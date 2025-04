L’eliminazione del Polo Universitario dal progetto di realizzazione del nuovo ospedale di Andria continua a far discutere ed anche ad animare la politica locale, in particolare quella giovanile. E’ stata la sezione provinciale di Gioventù Nazionale, infatti, a scegliere di scendere in piazza con un sit in di protesta all’esterno dell’attuale struttura dell’Ospedale “Bonomo” per ricordare l’importanza di questo elemento nel nascente nosocomio del territorio.

Nel corso del sit in, nonostante la pioggia battente di domenica mattina, è stato ricordato come casualmente l’eventuale bando per la nuova struttura potrebbe arrivare proprio a ridosso delle prossime elezioni regionali. Ed allora la battaglia dei giovani di Gioventù Nazionale si sposterà anche verso una petizione.

Il servizio su News24.City.