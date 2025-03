Nei giorni scorsi, gli uomini e donne della Questura di Barletta Andria Trani, coadiuvati dai Poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, della Motorizzazione Civile e dell’Ispettorato del lavoro hanno effettuato complessi servizi congiunti nel territorio comunale di Andria, Barletta e Canosa di Puglia.

In particolare, nel centro abitato di Andria, l’attività di controllo ha riguardato due attività di lavaggio veicoli dove, in una delle due, è stata rinvenuta e sequestrata una mazza da baseball. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di arma, ai sensi dell’art. 4 L.110/75.

I controlli stradali nel comune di Barletta, effettuati con l’ausilio degli Ingegneri della Motorizzazione Civile di Bari ed utilizzando la pedana di verifica di motocicli leggeri, biciclette elettriche e ciclomotori, hanno portato alla verifica di 15 veicoli (2 ciclomotori e 13 biciclette elettriche) riscontrando delle modifiche costruttive su un ciclomotore, che è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed inviato e revisione straordinaria, così come su due biciclette elettriche, che sono state confiscate come previsto dalle attuali norme al Codice della Strada.

I servizi effettuati nelle tre città, hanno permesso di rinvenire 78,05 grammi di sostanza stupefacente in possesso a quattro distinti soggetti, ai quali sono state contestate quattro sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90 per uso personale.

In totale sono stati verificati quattro esercizi commerciali, controllate 541 persone, di cui 123 con pregiudizi di Polizia, 312 veicoli ed elevate 37 sanzioni al Codice della Strada.

Nelle prossime settimane, al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini della provincia federiciana, proseguiranno i controlli straordinari in argomento.