Ben 263 gli arrivati all’ottava edizione della Sotto l’Occhio di Federico-Ecotrail Castel del Monte, la gara di Andria, facente parte del calendario nazionale Fidal, che ormai è un riferimento assoluto per tutto il mondo dell’off-road non solo pugliese. Ancora una volta il Gruppo Maratoneti Andriesi ha colto nel segno, confezionando un evento di primissimo livello che ha accontentato tutti i palati, attraverso i suoi bellissimi 15,8 km per 392 metri di dislivello.

La vittoria è andata a Vito Locaputo (Avis in Corsa Conversano) che in 1h08’33” ha fatto il vuoto alle sue spalle, staccando Riccardo Tucci (Amici Strada del Tesoro) di 3’17” e Raffaele Tamburriello (Bramea Vultur Runners) di 5’34”. Fuori dal podio Nicola Caiati (Amici di Marco) a 6’02” e Vittorio Braico (Pol.D.Pietri Gravina) a 7’02”.

Si conferma fra le donne Silvana Iania, che coglie sui sentieri di Andria la sua quarta affermazione consecutiva, chiudendo in 1h21’07” con 7’06” su Luisa Dragonetti (Trani Marathon) e 7’42” su Amalia Rosucci (Bramea Vultur Runners).

Per gli organizzatori pugliesi è stato un successo importante, sostenuto dal Comune di Andria come anche dal Parco Nazionale dell’Alta Murgia che ospitava il percorso di gara. La prova era valida quale terza tappa del circuito Trail degli Ulivi. Per il sodalizio andriese ora tutte le energie sono puntate sulla 6 Ore, che Andria ospiterà il prossimo 3 maggio.