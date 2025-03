«Una parte del centro destra ogni tanto dà flebili segnali di vita, ma come al solito se li gioca malissimo. Dov’erano queste sigle di centro destra ad ottobre 2023, quando l’amministrazione ha deliberato tutte le iniziative di cittadinanza attiva? Ovviamente era assente, come lo è tutt’ora». Inizia così una nota del centrosinistra a firma di Partito Democratico, AndriaLab, Abc, Futura ed Italia Viva in risposta alle sigle del centrodestra che ha attaccato l’amministrazione Bruno rispetto all’iniziativa “Giunta in quartiere”.

«”Giunta in quartiere”, “Laboratorio urbano”, “Scuole al Borgo”: l’esecutivo dal 2023 in maniera formale, ma già da subito dopo il COVID, ha portato avanti quello che è il suo stile, stare tra la gente, con la gente, per la gente. È chiaro che il centro destra miope, insipiente e dannoso per la Città, a cui tutti riconoscono i gravi problemi che oggi stiamo gestendo, non si è accorto di nulla nè può mai recepire uno stile che non è il suo, abituato com’era a stare solo chiuso nei palazzi a gestire il potere», spiegano. «La Giunta in quartiere è stata fra le sue strade a Monterosso, all’Officina san Domenico ed anche nei saloni parrocchiali resi disponibili per i cittadini. Il laboratorio urbano si è svolto all’ex mattatoio di via Canosa riaperto da questa amministrazione. Al Dopo di Noi della villa comunale gli anziani fanno iniziative di educazione civica, ambientale e di innovazione tecnologica, così come altre attività ludiche e ricreative. Proprio quel Dopo di Noi che il centro destra aveva inaugurato in maniera farlocca, senza che il finanziamento fosse stato finalizzato per gli scopi prefissati».

«Se il centro destra vuole cominciare così la sua campagna elettorale contro un Sindaco e un’Amministrazione che parlano con i fatti, ci trova pronti e compatti perché su ogni provocazione riceveranno picche. Sui Pinqua poi, si informino su cosa essi prevedono: sono ben lontani dalle stantie ed immobilistiche dinamiche degli inutili personaggi della destra andriese (e non solo). La città si terrà ben lontana dal centro destra che l’ha distrutta! Noi invece, come dice il nostro sindaco ‘Andiamo avanti’».