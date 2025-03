Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del centrodestra andriese (nPSI LIBERALI E RIFORMISTI Andria – Antonio di Gregorio; Fratelli d’Italia – Sabino Napolitano; Lega – Paola Albo; Io Sud – Francesca Magliano; Generazione Catuma – Gaetano Scamarcio; UDC – Riccardo Frisardi):

«In forte calo è il consenso che si registra, girando e sentendo davvero i cittadini, da parte degli andriesi nei confronti dell’Amministrazione Bruno. Per invertire tale rotta, il sindaco assieme ai suoi assessori ha ben pensato di inventarsi le Giunte di Quartiere che si svolgono, sistematicamente, all’interno dei saloni delle chiese e degli oratori sparsi nei vari quartieri della città di Andria.

Un qualcosa a nostro avviso di anomalo, in quanto il Comune potrebbe svolgere questi incontri anche presso gli auditorium delle scuole comunali anziché rivolgersi sempre ai parroci. Un’Amministrazione Comunale alquanto paradossale, che durante questi 5 anni di gestione della città, non conosce, o fa finta di non conoscere, quali siano i reali problemi degli andriesi ma poi cerca un confronto “elettorale” con i cittadini.

Verrebbe da chiederci come fa un sindaco con i suoi amministratori a non conoscere i problemi della città? Che fine hanno fatto tutte le promesse fatte ai cittadini durante la sua ultima campagna elettorale? Quartieri con problemi di illuminazione, sporcizia, strade colabrodo (è proprio il caso del quartiere della parrocchia SS. Trinità dove si è tenuto l’ultimo incontro) che non vedono interventi da anni.

L’unica cosa che il sindaco Bruno promuove è l’urbanistica legata ai Pinqua, cioè al consumo di nuovo suolo, che questa Amministrazione con un finanziamento PNRR ha deciso di attuare. La creazione di centinaia di nuovi alloggi senza poter, invece, riqualificare l’esistente, come prevedono anche le norme attuali, la riteniamo una scelta incoerente con il presunto spirito ambientalista del PD e nociva per il tessuto urbano della città.

O che dire della scelta, anche questa anomala, di adibire il Centro dopo di Noi della Villa Comunale a ritrovo per giocare a carte di qualche anziano, quando lo stesso Centro era nato per garantire un porto sicuro a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sarebbe risultata difficile.

Sicuramente per qualcuno è già iniziata la campagna elettorale, ma gli andriesi hanno capito benissimo quali siano le intenzioni dell’Amministrazione Bruno, in pratica avviare la campagna elettorale per le regionali e le comunali nei saloni parrocchiali».