Andria si prepara ad accogliere la prima edizione di Fashion Street, un evento dedicato alla moda e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio, che animerà via Regina Margherita domenica 6 aprile 2025 dalle ore 20:30, con altre attività che ravviveranno la via già dalla mattina alle 10:00.

La manifestazione è ideata e curata da Antonio Ieva, Abbasciano Man’s Collection e Francesco Vurchio Fotografia, tre figure professionali con esperienze diverse ma profondamente radicate nel tessuto sociale e produttivo della città, con l’obiettivo di dare spazio e visibilità a stilisti, artigiani, e professionisti della moda locale. Fashion Street metterà inoltre in luce numerose attività commerciali del territorio, che hanno aderito con entusiasmo e partecipazione, contribuendo a rendere l’evento una vera festa condivisa.

L’iniziativa punta a creare un legame tra il mondo della moda e quello imprenditoriale locale, valorizzando la sinergia tra creatività, collaborazione e identità territoriale. Ad aprire la serata sarà un intervento artistico firmato da Gianluca Migliorino, artista e designer andriese, spesso coinvolto in progetti e iniziative di respiro internazionale e recentemente rientrato dalla Milano Fashion Week, dove ha presentato, affiancato dal concittadino Maestro di sartoria Giuseppe Berteramo, il progetto LILITH, un abito di Alta Sartoria che fonde arte contemporanea e haute couture. Durante Fashion Street, l’abito LILITH sfilerà sotto le note di una colonna sonora originale, parte integrante del progetto artistico completo, che unisce moda, musica e narrazione concettuale in un’unica esperienza immersiva, e sarà successivamente protagonista di una mostra durante la Fiera d’Aprile, ospitata in una location speciale e arricchita da una serie di incontri e interventi dedicati alla riflessione sui temi centrali dell’opera: emancipazione femminile, libertà espressiva e potere dell’arte come strumento di consapevolezza e trasformazione.

«Abbiamo fortemente voluto creare qualcosa di nuovo per la nostra città – dichiarano gli organizzatori Antonio Ieva, Abbasciano Man’s Collection e Francesco Vurchio –. Fashion Street nasce con l’intento di diventare un appuntamento di riferimento per il nostro territorio, capace di valorizzare le energie positive, il talento e la creatività presenti ad Andria. Ci siamo impegnati con passione perché crediamo che questo tipo di iniziative possano stimolare connessioni, crescita e nuove opportunità per tutti.» «Per me è un onore partecipare alla prima edizione di Fashion Street – afferma Migliorino – perché credo sia importante dare spazio a chi, con sacrificio e determinazione, sceglie ogni giorno di inseguire un sogno. Inseguire un sogno è sempre un atto sano: ci allontana dalla superficialità, ci avvicina alla nostra verità. Il nostro territorio, troppo spesso banalizzato o sottovalutato da noi stessi, ha bisogno di esempi autentici e ispiranti. Dobbiamo offrire ai più giovani non solo parole, ma immagini, gesti, storie: materiale per costruire i loro sogni. È così che si investe davvero nel futuro».