A piccolissimi passi qualcosa torna a muoversi nella Provincia BAT rispetto al Strada Provinciale 2 con particolare riferimento al progetto di sistemazione definitiva dello svincolo per l’accesso al Borgo di Montegrosso. Dopo il via libera definitivo alla variante urbanistica da parte del Comune di Andria è arrivata ieri una deliberazione del Presidente della BAT Bernardo Lodispoto con un atto di indirizzo per aggiornare la progettazione definitiva ed urgente avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Una delibera che arriva a distanza di qualche settimana dal cambio di dirigente del settore lavori pubblici e viabilità della Provincia e che inevitabilmente ha rallentato le procedure per la gara d’appalto per le opere finanziate con fondi propri dell’ente per 2 milioni di euro e con fondi di coesione della Regione per 11 milioni di euro. Un progetto redatto sin dal dicembre del 2021 e che prevede la realizzazione di tre rotatorie, delle complanari restanti oltre che degli svincoli per l’accesso alla borgata ma che ha scontato poi l’inevitabile ritardo dovuto alla mancanza di fondi. Il progetto prevederà in sostanza un prolungamento del percorso per chi arriva da Andria di circa 3 chilometri nel complesso e per questo aveva comunque trovato delle resistenze da parte dei residenti del comitato Io sto con Montegrosso.

Proprio dal comitato tornano oggi a parlare spiegando che non ci sarebbe stata correttezza da parte delle istituzioni considerando che la task force convocata in Prefettura alla presenza dell’allora Prefetto Rossana Riflesso, aveva puntato su di una situazione che prevedeva una sostanziale conferma della rotatoria, al momento di cantiere, presente sulla SP2 con un declassamento di quel tratto di strada ed un accesso diretto al Borgo.

I residenti del comitato si chiedono come sarà possibile realizzare il nuovo progetto considerando le difficoltà idrogeologiche del tratto in cui dovranno esser realizzate le complanari, motivo per il quale non è stato possibile ipotizzare un ponte a scavalco in quel punto.

Il servizio di News24.City.