Si terrà domani 21 marzo a partire dalle ore 10 nell’auditorium della scuola primaria ”San Valentino” di Andria, in viale dei Comuni di Puglia 100, “Non è bello ciò che è bullo ovvero l’amor che move il sole e le altre stelle” l’iniziativa di sensibilizzazione dei ragazzi della scuola dell’obbligo, organizzata dall’APS HiNic di Andria e dall’istituto comprensivo Imbriani – Salvemini. Parteciperanno il presidente di HiNic APS Andria Nicola Basile, la consigliera del M5S Grazia Di Bari, il Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini e il Garante dell’Infanzia per l’Italia Meridionale Ludovico Abbaticchio. Modererà il dibattito la dottoressa Elisa Abruzzese dirigente scolastico dell’IC Imbriani – Salvemini. Nel corso della giornata sarà proiettato il documentario, “I gesti della memoria” del regista e attore Antonio Memeo.

“Momenti di dibattito con i ragazzi come quello che di domani arricchiscono tutti noi. La Puglia – dichiara Di Bari – è stata la prima regione a dotarsi di una legge regionale per il contrasto al bullismo e Cyberbullismo, per cui mi sono battuta nel 2018. Abbiamo aumentato la dotazione finanziaria nell’ultimo bilancio per continuare sulla strada già intrapresa con l’istituzione di sportelli d’ascolto, campagne di sensibilizzazione sul tema, di iniziative per fare rete. Il lavoro sinergico tra scuola, istituzioni e famiglie è centrale per dare vita ad azioni efficaci”