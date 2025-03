E’ Giuseppina Porta la seconda centenaria che la Sindaca Giovanna Bruno ha avuto modo di conoscere e festeggiare da inizio anno. Nonna Pina, come affettuosamente è chiamata dai suoi cari, non dimostra affatto la sua età e, nella condivisione di questo momento da parte della sua famiglia, ha festeggiato questo traguardo ricevendo la visita della prima cittadina. Questo il suo messaggio.

«Auguri doppi a nonna (Giusep)Pina. 100 anni e non dimostrarli affatto. Bella, incredibilmente bella. Tenera, affettuosa. Auguri di cuore, ringraziando per il dono della condivisione di questo momento. Giuseppina Porta nasce ad Andria il 19.3.1925. Rimane orfana di padre giovanissima. Famiglia longeva, ha tre sorelle e un fratello tutt’ora vivente, di 95 anni. Ricamatrice di corredo, mamma di due figli. Perde il primogenito, piccolissimo. Resta poi vedova. Ha ragione a dire di sé che si è fatta voler bene da tutti, perché già solo vedere in quanti l’hanno festeggiata tra amici, parenti e conoscenti, dà il senso del suo aver seminato positività. A lei, auguri immensi!».