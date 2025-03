«Dopo l’audizione in I Commissione regionale, si inizia a vedere la luce per la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria (o per meglio dire della BAT). Subito sulla stampa il centrosinistra andriese, con in testa il Sindaco Bruno, ha fatto a gara a esprimere soddisfazioni o ad accaparrarsi meriti. Peccato che abbiano dimenticato i lunghi ritardi accumulati, tra lotte politiche, dietrofront e prese in giro. Ma soprattutto omettono un dato importante: il nuovo Ospedale non sarà Policlinico della BAT perché, rispetto alle promesse di Michele Emiliano, viene eliminato il Polo Universitario che avrebbe previsto anche un Campus. Oltre ad una ulteriore qualifica della sanità, i giovani di Andria e Provincia dicono addio ad una preziosa opportunità per il loro futuro!». Così in una nota Riccardo Alicino, presidente provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, in merito agli aggiornamenti circa la realizzazione del nuovo Ospedale di Andria, presentati lunedì 17 marzo in un’audizione nella I Commissione del Consiglio Regionale della Puglia.

«È assurdo e vergognoso che nessuno ne parli, eppure sembrano sempre tutti pronti a pontificare sul tema dell’emigrazione giovanile e del mancato sviluppo del territorio! Il bando di gara, poi, verrà casualmente pubblicato a un mese delle elezioni regionali di ottobre: purtroppo per voi, il nostro dissenso non verrà domato e si esprimerà anche nelle urne!».