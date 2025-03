Una pietra cosiddetta d’inciampo apposta nel parco che ricorda proprio le vittime andriesi del periodo Covid. Un segno questa mattina nel corso delle celebrazioni ad Andria della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus. Un segno nel ricordo di una figura importante come Vincenzo Sinisi, dottore commercialista, ex consigliere comunale e Sindaco Revisore della Banca di Andria. Lui stimato professionista che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi familiari e tra i tantissimi conoscenti. Vincenzo Sinisi che fu la terza vittima in ordine cronologico a causa del virus ad Andria in quei concitati giorni di marzo 2020.

Una celebrazione eucaristica officiata da Mons. Luigi Mansi Vescovo della Diocesi di Andria all’interno della Parrocchia di San Riccardo nel Quartiere di San Valentino che ospita il parco in memoria delle vittime del covid, ha introdotto la mattinata che si è poi conclusa con il ricordo di un momento collettivo tragico e di grande impatto per le comunità.

Tra le attività proposte in questa giornata di celebrazione nazionale anche la posa di alberi e piante nel parco inaugurato esattamente un anno fa e nato da un patto di collaborazione tra il Comune di Andria ed il circolo cittadino di Legambiente in memoria delle quasi 400 vittime andriesi del covid. Non a caso la scelta del quartiere di San Valentino dove fu istituito un importante hub per le vaccinazioni.

Il servizio su News24.City.