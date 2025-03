Da circa 3 mesi una delle rotonde di immissione al tratto a quattro corsie della SP1 “Trani – Andria” e precisamente quella in territorio di Andria, è completamente al buio, con notevoli disagi e pericolosità per tutti coloro che percorrono quella strada tutti i giorni. La segnalazione da diversi cittadini allarmati dalla pericolosità di una strada che nel tempo, purtroppo, ha dato un suo contributo importante anche in termini di vite umane.

Come se non bastasse sono spenti da un tempo ormai indefinito anche tutti i segnalatori di pericolo in prossimità delle rotonde, sia dal lato di Andria che dal lato di Trani, posti sulla segnaletica verticale ad indicare la presenza delle rotonde su una strada rettilinea. Naturalmente chi conosce la strada rallenta in prossimità delle rotonde ma chi quella strada la percorre per la prima volta potrebbe non accorgesi della pericolosità.

I cittadini che segnalano questa situazione ci dicono anche di aver più volte inviato delle PEC alla Provincia BAT ma a cui non hanno mai ricevuto risposta. Non passa inosservato anche lo stato dei luoghi completamente abbandonato considerate le sterpaglie sulle rotatorie con un intervento di pulizia avvenuto ormai circa un’anno fa.

Le denunce si innestano perfettamente in una strada che sconta ancora l’assenza del ponte a metà strada di cui non si hanno praticamente più notizie e che crea enormi disagi a cittadini ed imprenditori della zona. Dopo la riqualificazione, insomma, una strada finita in un declino come purtroppo tante altre gestite dalla Provincia BAT.