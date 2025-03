La rappresentanza politica delle nuove generazioni continua a essere fortemente limitata. In Italia, l’età media del Parlamento è di 51,2 anni, una cifra che evidenzia uno squilibrio nella partecipazione politica delle diverse fasce d’età. Per affrontare questa disparità, il Comitato Promotore Guglielmo Minervini APS ha lanciato una proposta di legge che punta a introdurre un sistema di quote generazionali nelle liste elettorali.

La proposta, intitolata “Guglielmo Minervini”, mira a garantire una distribuzione più equa dei candidati tra giovani, adulti e anziani, consentendo così a tutte le fasce della popolazione di avere una voce più incisiva nelle decisioni politiche. Secondo i promotori dell’iniziativa, questa misura favorirebbe una maggiore inclusione e un miglior equilibrio tra esperienza e innovazione nelle istituzioni.

Per rendere concreta questa proposta, è necessario raccogliere 50.000 firme entro luglio 2025. I cittadini interessati possono firmare online tramite SPID sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia (www.firmereferendum.giustizia.it/referendum/home) oppure recarsi fisicamente presso lo Studio del Notaio Sabino Zinni ad Andria (BT).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente il Comitato Promotore all’indirizzo email [email protected].

L’iniziativa punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di dare spazio ai giovani nelle istituzioni, per una politica più rappresentativa e vicina a tutte le generazioni. Firmare e condividere questa proposta potrebbe essere un passo decisivo per un futuro più equo e inclusivo.