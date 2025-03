Un vasto incendio è divampato nel Parco dell’Alta Murgia, precisamente a Monte Savignano intorno alle ore 7.15: i vigili del fuoco sono intervenuti per sedare un rogo che è divampato in un grosso casolare di campagna, lambite dalle fiamme anche le relative stalle e i magazzini dell’abitazione, fortunatamente parzialmente disabitato e in stato di abbandono.

Sul posto quattro squadre di vigili del fuoco con due autobotti, in circa tre ore hanno estinto il rogo ed hanno evitato che lo stesso potesse interessare le aree boschive di macchia mediterranea presenti nel Parco dell’Alta Murgia.