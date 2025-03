Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Verdi Cafaro” di Andria si sono distinti nella finale di Area della competizione Giochi Matematici del Mediterraneo, organizzata dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica. Quindici alunni dell’istituto hanno ottenuto l’accesso alla finale regionale, dimostrando talento e capacità di problem solving.

Ecco i nomi degli studenti qualificati:

Classi prime : Piccolo Andrea (1E), Terzulli Lucas (1E), Di Renzo Nicola (1B), Larosa Nicholas (1F), Pecorella Nicolò (1D).

Classi seconde : Trinchese Alessandro (2F), Contessa Chiara (2C), Digennaro Nicole (2A), Liso Antonella (2E), Fucci Laura (2C).

Classi terze: D'Avanzo Giovanni (3A), Lomuscio Francesco (3B), Di Bari Mattia (3D), Cannone Sofia (3E), Spiriticchio Alessia (3C).

Grande soddisfazione per l’alunno Trinchese Alessandro (2F), che si è classificato terzo nella categoria S2, confermando l’eccellenza dell’istituto nella competizione.

“I Giochi Matematici sono un’occasione preziosa per valorizzare il talento e per avvicinare gli studenti alla matematica in modo coinvolgente. Ancora una volta, i nostri ragazzi hanno dimostrato passione e impegno. Ringraziamo studenti, insegnanti e famiglie per il loro prezioso supporto” – ha dichiarato il dirigente scolastico Grazia Suriano.

L’IC “Verdi Cafaro” continua a promuovere iniziative educative che stimolano la curiosità e il pensiero logico, preparando gli studenti alle sfide del futuro.