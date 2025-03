«Preoccupa quanto sta accadendo ad Andria negli ultimi giorni sulla questione sicurezza. Due aggressioni con tentativi di rapine così ravvicinati dimostrano che la tensione è molto alta». Lo ha detto il deputato andriese di Fratelli d’Italia, on. Mariangela Matera, commentando gli ultimi episodi di violenza accaduti ad Andria negli scorsi giorni.

«È inaccettabile che i cittadini abbiano paura di uscire la sera, che i commercianti e imprenditori vivano nel timore di subire furti o atti vandalici, che episodi di violenza diventino la normalità. La città non deve essere ostaggio dei balordi, serve un percorso unitario per dare una mano alle forze dell’ordine a svolgere il proprio lavoro sul territorio. Occorre denunciare e segnalare, costruendo un fronte comune per dare una mano alla squadra Stato per riuscire a garantire più sicurezza. Il Comune dovrebbe lavorare più in sinergia con la cittadinanza, oltre alle sensibilizzazioni di rito, si potrebbe creare un sistema per rafforzare la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine, aumentando la capacità di deterrenza e la tempestività delle segnalazioni. Così come avviene in altre città dove si è provato a creare una rete solida per dare la possibilità anche alle forze dell’ordine di intervenire celermente. Ne parlerò con il Sottosegretario di Stato agli Interni on. Wanda Ferro, che sabato sarà in visita nella nostra Provincia».