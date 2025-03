Una rapina è stata compiuto ad Andria ai danni di una coppia di ultra70enni che abita in una traversa del centro storico della città. L’episodio risale alla notte tra mercoledì e giovedì scorso ma se ne è avuta notizia solo in queste ore. Nella colluttazione tra il gruppetto di rapinatori e le vittime, in quattro sono rimasti feriti: si tratta dell’anziano, di sua figlia e di due dei nipoti della coppia derubata. Ad avere la peggio è stato l’uomo che, colpito con una spranga in ferro, ha riportato ferite alla testa. Le sue condizioni però non sarebbero gravi. Gli altri tre, invece, sono stati curati in ospedale per le escoriazioni rimediate.

Secondo quanto emerso finora, ad agire sarebbero tre o quattro persone della zona che, armate di spranga, cacciavite e piede di proco, avrebbero forzato la porta di ingresso della casa della coppia di pensionati che si trova al pianoterra di un immobile del centro. Avvertendo i rumori, l’uomo si è svegliato e si è ritrovato in casa il gruppo che ha iniziato a minacciare lui e la moglie per costringerli a consegnare contanti e preziosi. La donna, impaurita, ha rovistato in qualche cassetto e dato poche banconote e qualche monile in oro. A sentire le grida però sono stati la figlia e due nipoti della coppia che abitano vicino. Sono stati loro a raggiungere l’abitazione degli anziani imbattendosi nei rapinatori che nella foga hanno colpito i tre e l’anziano. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.