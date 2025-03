Cambio alla direzione allo Spi CGIL Bat, Giovanni Dalò nuovo Segretario Generale Subentra a Felice Pelagio al vertice del sindacato dei pensionati della sesta provincia. Giovanni Dalò è il nuovo Segretario Generale dello Spi CGIL Bat, eletto dall’assemblea generale della categoria. Subentra a Felice Pelagio che ha guidato i pensionati della Bat con impegno e abnegazione dal febbraio del 2017, poi riconfermato nel congresso del 2022.

L’esperienza sindacale di Dalò parte come delegato della Filtea Comprensoriale di Andria, erano gli inizi degli anni ‘90, da subito ha affrontato insieme ai compagni tutte le problematiche del settore tessile. Dal 2000 al 2004 fa parte dell’Ufficio Amministrativo della Cgil di Bari dove ha avuto l’opportunità di approfondire le dinamiche organizzative e gestionali della grande struttura sindacale. Nel 2004 Giovanni Dalò ha assunto l’incarico di Segretario Generale della Filcams CGIL BAT fino al 2013 anno in cui entra a far parte della Filcams Nazionale occupandosi principalmente del Settore Appalti. Da novembre 2024 entra a far parte dello Spi Puglia come responsabile del dipartimento organizzazione. L’elezione è avvenuta a seguito della proposta formulata dal Segretario Generale dello Spi Puglia Miche Tassiello alla presenza del Segretario Organizzativo dello Spi Cgil Nazionale Stefano Landini. Giovanni Dalò, appena eletto ha ringraziato l’assemblea per la fiducia, “mi impegnerò come sempre, dall’inizio della mia esperienza in CGIL per far crescere la categoria dei pensionati sul territorio proseguendo il grande lavoro compiuto da Felice Pelagio, dal quale ricevo oggi il testimone”, ha dichiarato il neosegretario.

“In questi anni abbiamo improntato la nostra attenzione al sociale, come strumento insostituibile per fare da leva alla ripresa del Paese, per dare dignità e voce alle persone, ai più deboli, agli emarginati ai fragili. Con il passare degli anni, l’esperienza vissuta nello Spi Cgil, è stata di grande insegnamento e di infinite esperienze, vissute sulla mia pelle. Un bagaglio che lascio nelle mani di Giovanni Dalò che siamo certi porterà avanti il progetto continuando a mettere al centro la condizione di vita dell’anziano rivendicando i temi economici, sociali e quelli della salute oggi più che mai messi in discussione e appesantiti da nuovi interventi sul sociale pensioni, rivalutazioni e sanità”, ha concluso Pelagio.