Sembrano in procinto di partire gli attesissimi lavori sulla tangenziale di Andria. A confermarlo è un’ordinanza dirigenziale – resa nota sul sito istituzionale del comune – in cui si annuncia il senso unico alternato sulla tangenziale nel tratto compreso tra via Trani e via Giovanni Gentile poco prima del curvone che porta sulla ex 98. Nella stessa ordinanza si annuncia anche la chiusura al traffico veicolare della rampa che dalla tangenziale immette sulla SS170 direzione Barletta e quella di immissione sulla tangenziale in direzione casello autostradale. L’ordinanza è valida dal 6 marzo al 5 aprile 2025. I lavori verranno svolti dalla Costruzioni Nasoni s.r.l. di Fano, ditta che si è aggiudicata le opere da oltre un milione di euro. Da Palazzo di Città fanno sapere che gli operai si vedranno concretamente al lavoro probabilmente dalla prossima settimana. Poco più di anno fa il comune annunciava di aver rinvenuto un milione e trecento mila euro di un vecchio mutuo mai finalizzato per mettere in sicurezza i circa tre chilometri di tangenziale nel tratto più rovinato. I tempi dell’iter poi si sono allungati: a giugno 2024 l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnica ed economica; ad agosto la manifestazione di interesse aperta alle aziende a cui hanno partecipato 32 ditte; poi l’aggiudicazione alla Costruzioni Nasoni a cui sono seguite le verifiche necessarie; infine la call di metà gennaio per stabilire l’inizio del cantiere.

Sullo sfondo resta il nodo della rampa di via Trani chiusa dal 16 dicembre scorso dopo che un camion ha perso quintali di olio rendendola impraticabile da quasi tre mesi. Sempre dal comune fanno sapere che sono in corso valutazioni per inserire anche quella rampa nell’ambito dei lavori che riguardano la tangenziale.